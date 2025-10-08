文部科学省は来年度、学校施設の維持管理にドローンやロボットを活用するための実証研究を始める。公立の小中学校では、築４０年以上の施設面積が全体の６割弱を占めるなど老朽化が進み、子どもがけがをする事故が頻発している。文科省は最新技術を導入して点検の効率化と早期の修繕を自治体などに促し、学校の安全性を高める。文科省の２０２４年度調査によると、全国の公立小中学校数は２万７５３９校。教室や体育館などの総