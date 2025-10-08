経験豊富な元日本代表が、新天地でデビューを果たした。Ｊ１神戸のＧＫ権田修一（３６）が、今月１日に行われたアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）、メルボルン・シティー（豪）戦に先発出場。今季はＡＣＬＥのみの出場に限られるが、「何ができるかを証明しないと」と意気込んでいる。（南恭士）今年６月までハンガリーのクラブに所属し、９月２０日に神戸加入が発表された。試合ではシュートストップの場面