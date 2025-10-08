大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは8日（水）ミゲル・ロペスがチームに合流したことをクラブ公式SNSで発表した。 ロペスはキューバ共和国出身のアウトサイドヒッターで、アルゼンチン、ブラジル、カタールなどのクラブチームでのプレー経験を持つ選手だ。2024-25シーズンに大阪Ｂに加入すると、SVリーグ男子45試合でベンチ入り。高い跳躍力を武