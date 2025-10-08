お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが6日に自身のアメブロを更新。娘の誕生日に沖縄から帰京する際に起こった心温まる出来事を報告した。【映像】ハイヒール・モモコ、家族全員で高級焼肉を堪能この日、モモコは前日が娘の誕生日だったことに触れ「私は沖縄ロケでした」と報告。「ギリギリ日付けが変わる0時までに行けそうと東京に行こうと空港に向かったら…機材の都合でその時間乗れないとわかり、最終の飛行機に乗りました」