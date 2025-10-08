交流サイト（SNS）への投稿などを理由に、弾劾裁判で罷免された元裁判官の岡口基一さん（59）が、著書「裁判官はなぜ葬られたか絶望の弾劾裁判」（講談社）を出版する。自身が罷免されるまでの経緯を詳細につづり、弾劾制度の歴史や解説も盛り込んだ。「制度は問題を多く抱えているがほとんど知られていない。弾劾裁判の在り方を考えてもらうきっかけになれば」と話す。東京高裁や仙台高裁の判事だった岡口さんは在職中にSNS