9月、岐阜県大垣市の認定こども園で、通園バスの車内に2歳の女の子が約1時間置き去りにされていました。 【写真を見る】通園バスに2歳女児を約1時間“置き去り” ルール化されている人数確認は ｢イレギュラーな予定が重なった日で…｣と説明 大垣市上石津町の幼保連携型認定こども園「かみいしづこどもの森」では、9月2日午前10時半頃、通園バスで登園したはずの2歳の女の子1人が園内にいないことに気付きました。