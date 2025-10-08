ペットの予防医療の啓発・普及活動を展開する獣医師団体・一般社団法人 Team HOPE(チームホープ)は、「動物病院における犬猫の死亡原因調査」の経過報告を発表しました。全国の賛同病院から集めた約1,500例のデータに基づき、ペットの長寿化に伴い死亡原因が変化していることなどが明らかになりました。 Team HOPE(チームホープ)「動物病院における犬猫の死亡原因調査」結果発表 調査期間：2025年1月〜7月調査内容