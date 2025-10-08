3月に街開きした東京都港区の新街区「TAKANAWA GATEWAY CITY（高輪ゲートウェイシティ）」（港区港南など）で、ルミネが商業施設「ニュウマン高輪」最後のエリアとなる「MIMURE（ミムレ）」（港区高輪）を、2026年3月に開業する。各業界を代表する多様なパートナーとの協業で生まれた、100年先の心豊かな暮らしを体現する商業エリアになる。【こちらも】高輪ゲートウェイシティの商業施設「ニュウマン高輪」、9月に約180店オープ