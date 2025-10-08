俳優の戸塚純貴が８日までにＳＮＳを更新。ＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマの放送決定について思いをつづった。戸塚は自身のインスタグラムに「こんにちは。轟（とどろき）です。来年も素敵な轟をお約束」とドラマの中で演じた轟太一の役名を用いて投稿。「＃虎に翼スピンオフ＃山田轟法律事務所＃２０２６年３月」とハッシュタグを付けてスピンオフ放送を告知した。さらに⁡「ここでもたくさ