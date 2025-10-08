プロ野球・オリックスが8日、秋季キャンプの日程を発表しました。今季3位でリーグを終え、11日から日本ハムとのCSに挑むオリックス。秋季キャンプは11月6日から始まります。▽以下、オリックスの2025年秋季キャンプの日程11月6日〜11月20日【場所】球場INOUE・東部スポーツパーク 野球場【休日】11月10日、14日、18日