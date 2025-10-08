女優の土居志央梨が８日までにＳＮＳを更新。ＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマが放送されることになり、喜びをつづった。土居は自身のインスタグラムに「虎に翼 スピンオフ『山田轟法律事務所 』来年２０２６年の３月スペシャルドラマとして放送されます」と告知するとともに、「虎に翼スピンオフ山田轟法律事務所」と書かれた台本の写真をアップした。さらに「ああしあわせちょっと先ですがお楽しみに