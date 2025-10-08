女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は９日に、第９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）のお見合いは、司之介（岡部たかし）と勘右衛門（小日向文世）のせいで、破談になってしまう。仲人の雨清水傳（堤真一）とタエ（北川景子）は、また司之介たちのせいで破談にならないよう、トキに嫁入りを勧める