£¸·î¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Î¸ø³«¶¥µ»¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦½÷»Ò¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»°ÌÚÉ±°¦¡Ê¤Ò¤è¤ê¡¢±©°á³Ø±à¹â£³Ç¯¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Âçºå¡¦ºæ»ÔÌò½ê¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢±ÊÆ£±Ñµ¡»ÔÄ¹¤ËÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±»Ôºß½»¤Î»°ÌÚ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤éÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤¿ÃíÌÜÁª¼ê¡£¡ÖÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¡¢Áê¼ê¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Í¥¾¡¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç³Ø¿Ê³Ø