「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１１月１５、１６日、東京Ｄ）に出場する侍ジャパンのメンバー２８人が８日に発表された。平均年齢は２７・８歳、最年長は３５歳の中村悠平捕手（ヤクルト）、最年少は２３歳の金丸夢斗投手（早生まれのため現２２歳）、高橋宏斗投手（ともに中日）と幅広い年代のメンバーが選出された。メンバーは以下の通り（氏名の後の数字は背番号）▽投手森浦大輔（広島）