１１月１５、１６日に開催される侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」の日本代表メンバーが８日、発表され、オリックスから曽谷龍平投手と若月健矢捕手が選出された。曽谷は今季２１試合で８勝８敗、防御率４．０１。今年３月の強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−オランダ」に続く選出となった曽谷は「自分ができる精いっぱいをしたいなと思います」と意気込みを語った