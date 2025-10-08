５日、「星空トンネル」の内部。（江門＝新華社配信）【新華社天津10月8日】中国広東省江門市に位置する江鶴高速道路の改修・拡張プロジェクトTJ01工区で5日、新たに建設された蓮花山トンネルが全線開通し、「星空トンネル」がお披露目となった。同プロジェクトは、広東省および江門市の重点建設プロジェクトで、全長は約18.7キロ。中国鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十八局集団が建設を請け負うTJ01工区は路線長5.1キロで