「練習試合、ＤｅＮＡ−日本通運」（８日、横浜スタジアム）８月に左手親指の付け根の手術を受け２軍調整が続いていたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が、この日から１軍に合流。「５番・一塁」でスタメン出場し、第１打席の初球をはじき返し、投手強襲内野安打を放った。牧は６日にみやざきフェニックス・リーグで実戦復帰し、２試合に出場。この日から１軍の輪に戻ってきた。