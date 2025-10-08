女優吉岡里帆（32）が8日、都内で「TASAKI HAUTE PARFUMERIE」イベントに出席した。ダイヤモンドやパールがあしらわれたネックレスやイヤリングなど、総額約8000万円の豪華なジュエリーを身につけ登場。「パールの養殖場のいかだをイメージに、そこから生まれるパールがあしらわれていて、海の泡をダイヤでぜいたくに演出している」と説明し、「着けていても華やかな気持ちになる圧倒的な輝きで、すてきなジュエリーを着けされてい