元シブがき隊のタレント布川敏和（60）が8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。元妻でタレントのつちやかおり（61）との不思議な縁を話した。布川とつちやは91年に結婚し、14年に離婚した。離婚後も関係は良好だという。「孫ができてからは、みんなで集まる機会が多くなりました」と話した。敬老の日に2人の孫と、つちやと4人で撮った写真を披露。「（つちやは孫に自分を）『かかちゃん』と呼ばせている