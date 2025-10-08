ジャーナリスト岩田明子氏が8日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。副総裁として1年ぶりに復権した麻生太郎元首相のポジションについて解説した。自民党は7日の臨時総務会で、高市早苗総裁の選出を受けた新執行部を正式に決定した。高市氏勝利の「陰の立役者」といわれる麻生氏が、副総裁に再登板した。メイプル超合金カズレーザーから「副総裁って置かなくてもいいポジションなんですか？幹事長