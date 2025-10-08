JRグループは8日、「往復乗車券」「連続乗車券」の発売終了日と終了後の取り扱いについて発表した。【画像】『特製幕之内御膳』新パッケージ＆東海道新幹線の社内で味わう様子往復乗車券と連続乗車券については、終了することが昨年12月に明らかになっていた。具体的に、発売終了日は2026年3月13日に決定した。往復乗車券の発売終了に伴い、片道の営業キロが601キロ以上の行程を往復する場合に、往路及び復路の運賃がそれぞ