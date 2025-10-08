俳優の阿部寛が８日、東京・新宿ピカデリーで行われた主演映画「俺ではない炎上」（山田篤宏監督）の“大炎上”御礼イベントに共演の藤原大祐、夏川結衣と登壇した。原作は浅倉秋成氏の同名小説。ＳＮＳで根拠のない情報が“真実”となり、冤罪（えんざい）事件へと発展する恐怖を描いたミステリーだ。妻役を演じた夏川とは、フジテレビ系人気ドラマ「結婚できない男」（２００６年）を始め、７回目の共演になった。夫婦役は