◆みやざきフェニックス・リーグ韓国ハンファ―巨人（８日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人の岸田行倫捕手が、ダメ押し弾をたたき込んだ。韓国ハンファ戦に「５番・ＤＨ」で先発出場。２回１死で中前安打を放つと、４点リードの８回先頭では５番手右腕に対し、カウント１ボール２ストライクから甘く入ったスライダーを強振。高々と上がった飛球はそのまま左翼スタンドへと飛び込んだ。この日、発表された１１月の「ラグザス侍ジャパン