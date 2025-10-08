１１月１５、１６日に東京ドームで行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に出場する侍ジャパンのメンバーが８日に発表された。西武からは隅田知一郎投手、平良海馬投手が選出された。ともにＷＢＣ出場経験はない。各選手のコメントは以下の通り。【隅田知一郎】チャンスがあれば出場したいと思っていましたが、選ばれると思っていなかったので今回の選出は驚きました。とてもうれしいです。負けら