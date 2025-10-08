女優の夏川結衣（57）が8日に都内で、映画「俺ではない炎上」大炎上御礼イベントに出席。年賀状にまつわるハプニングを明かした。作品にちなみ、これまでの人生で「私ではない！」と言った経験は「ある」と回答。年賀状にまつわるハプニングを明かした。未婚の夏川は「年賀状をいただきうれしいじゃないですか。そこに“結婚おめでとう”って書いてありました」と明かし、「それ、私じゃないよってなった」と笑った。簡単