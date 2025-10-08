◆第１回アイルランドトロフィー・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝１０月８日、美浦トレセン東京１８００メートルの１勝クラスＶから一気の３連勝でオープン入りを果たしたアンゴラブラック（牝４歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は、Ｗコースを単走。道中はリズム良く運び、４コーナーでは馬場の外めに進路を取ると、軽快な脚さばきで駆け抜け５ハロン６７秒２―１１秒５をマーク。切れのあ