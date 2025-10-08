モデルでタレントのアンミカが初秋の私服ショットを披露した。アンミカは８日までに、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりの私服初秋は、ベストが大活躍。今年はレザーが来てるので、パリで購入した＠ｐｉｎｋｏを白Ｔにデニムに着用して。スカーフの柄から一色頂いて、赤のオープントゥブーティを合わせてパンプスを履きたかったけど、絶賛靴擦れ中」と記し、レザーのベストをポイントにした秋の私服ショットを投稿