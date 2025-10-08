「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ｖｓ韓国」の出場選手発表記者会見が８日に都内のホテルで行われた。１１月１５、１６日に東京ドームで開催される韓国戦の出場予定選手として２８名が選出。来春に行われるＷＢＣではＭＬＢ所属の日本人選手たちも加わり代表メンバーが選出されることとなるため、今大会では国内組の選手の最終的な見極めが行われることとなる。主な有力選手からは村上（ヤクルト）、佐藤輝（阪神