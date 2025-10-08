バレーボール男子日本代表の高橋藍（サントリー）は?コート外?でも精力的に活動を行っている。昨季のＳＶリーグ覇者・サントリーはパートナーシップを締結した縁で、イタリア１部の名門・ペルージャとの国際親善試合（東京・有明アリーナ）が実現。初日となった７日の一戦は、１―３でサントリーが敗戦。欧州チャンピオンズリーグ王者に対し、第１セットを２５―２０で奪うも、第２セット以降は流れをつかむことができなかった