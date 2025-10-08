阪神・森下翔太外野手（２５）が、８日に１１月１５、１６日に東京ドームで開催される「ラグザス侍ジャパンシリーズ日本ＶＳ韓国」のメンバーに選出された。４番打者として存在感を示した「第３回プレミア１２」（２０２４年１１月）以来の日本代表入りに「うれしいですね。いろんな一流選手とまた集まってプレーができるので楽しみです」と笑顔。２０２６年３月には第６回ワールド・べースボール・クラシック（ＷＢＣ）