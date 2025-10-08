イングランド・サッカー協会（ＦＡ）が、来年３月に日本代表とウルグアイ代表との親善試合を検討していると、英紙「ガーディアン」が報じた。同紙は「Ｗ杯出場を決めているウルグアイと日本を相手にウェンブリーで親善試合を行う可能性が高いとみられている。トゥヘル監督が今年初めに指揮を執って以来、イングランド代表は主に欧州勢と対戦してきた。ワールドカップ前に異なるスタイルの相手と対戦し、実力を試す必要がある」