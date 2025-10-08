米女子ゴルフツアーを主戦場とする渋野日向子（２６＝サントリー）は、国内ツアー「スタンレーレディスホンダ」（１０日開幕、静岡・東名ＣＣ）に参戦する。今週から４試合行われる米ツアーのアジアシリーズ出場がかなわず、３月以来となる国内でのプレーが実現。８日はイン９ホールの練習ラウンドで調整し、報道陣の取材に応じた。今季は主戦場でトップ１０入りがわずか１試合と振るわない。「結果を見ての通り、難しい１年を