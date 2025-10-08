福岡県春日市の公園で知人の高校生に殴る蹴るの暴行を加え、顔の骨を折るケガをさせ、服を脱がせて土下座させたなどとして、8日、高校生2人が逮捕されました。強盗傷害と強要の疑いで逮捕されたのは、それぞれ福岡県宇美町と福岡市に住む、いずれも17歳の男子高校生2人です。警察によりますと、2人は7月、福岡県春日市弥生の公園で、知人の16歳の男子高校生の顔を肘で殴り、倒れ込んだ高校生の頭を複数回蹴って「眼か底」と呼ばれ