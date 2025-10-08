１１月の「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ｖｓ韓国」の日本代表に阪神の坂本誠志郎捕手（３１）、及川雅貴投手（２４）、森下翔太外野手（２５）が８日、選出された。３人は１１月６日から１２日まで宮崎市での強化合宿に参加し、同１５、１６日に東京ドームで韓国代表との試合に臨む。及川は左のリリーバーとして期待されている。２３年のアジアチャンピオンシップ以来、２年ぶりの侍ジャパン入り。今季はＮＰＢ