【新華社長春10月8日】中国の国慶節と中秋節に伴う大型連休（1〜8日）中、吉林省集安市は多くの観光客でにぎわっている。遼寧省瀋陽と長白山を結ぶ瀋白高速鉄道が開業したことにより、国境の小都市・集安は連休中の人気旅行先になっている。観光データによると、連休初日に同市が受け入れた観光客は前年同期比61%増の6万6千人に上った。（記者/周万鵬、張博宇）