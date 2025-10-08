新潟県湯沢町が隣接する十日町市を相手取り、境界線の修正や画定を求めた訴訟で、最高裁第１小法廷（堺徹裁判長）は２日付の決定で十日町市側の上告を棄却した。町側の主張を全面的に認めた２審・東京高裁判決が確定した。これにより、両市町にまたがる「ガーラ湯沢スキー場」のリフトなど一部施設の所在地が湯沢町に変更され、固定資産税の課税権も同町に移る。町側は訴訟で、高津倉山から南魚沼市まで約１・５キロに及ぶ現