Photo: 傭兵ペンギン 全4日間にわたって開催された東京ゲームショウ2025。さまざまなインディゲームが出展されている中、非常に気になったのが『サバキスタン：犬の国』でした。こちらは、かなり直球に旧ソ連や北朝鮮などを彷彿とさせる、犬型の擬人化動物が暮らす全体主義国家「サバキスタン」を舞台にしたアドベンチャーゲーム。クラシックなピクセルアートスタイルで描かれた6人のキャラ