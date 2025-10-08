エッフェル塔グッズを見せるエッフェル塔公社のパトリック・ブランコ・ルイボ社長フランス・パリのシンボル、エッフェル塔を運営する公社のパトリック・ブランコ・ルイボ社長は、年間600万人を超す来場者数について、これ以上の増加は目指さないと述べ、訪問体験の質の向上を重視する考えを強調した。東京都内で8日までに共同通信のインタビューに答えた。公社の発表によると、パリ五輪が開催された昨年の来場者は約630万人だ