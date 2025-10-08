スプリンターズＳで３着だったナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川）が、来春の高松宮記念（３月２９日・中京、芝１２００メートル）で引退することが８日、分かった。管理する長谷川師と奈村睦弘オーナーとの協議の結果、決定した。昨年と同じローテで、阪神Ｃ（１２月２７日・阪神、芝１４００メートル）から当レースへ向かう予定だ。ナムラクレアは２１年８月の新潟でデビュー。ここまで５度の重賞制覇を果たしているが、Ｇ