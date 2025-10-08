COCO DEALが10月8日（水）10:00より、オフィシャルオンラインストアにてWEBカタログvol.2「No.（ナンバー）」を公開します。数字には特別な意味が込められており、「No.1」は唯一無二の存在感、「No.7」は神秘的な魅力、「No.12」は特別なムードを象徴。ジャケットやニットアップ、アウターなど、洗練されたアイテムが勢揃いです。モデルには宮田聡子さんが登場♡ 数字の魅力を感じる！COCO DEALの新作コ