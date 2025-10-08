ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬8Æü¡¢11·î15¡¢16Æü¤ËÎ×¤à¡Ö¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025ÆüËÜVS´Ú¹ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¤ÈÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡¢¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤ÎËÒ¸¶Âç¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇÎ¨3³ä4ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°éÀ®½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÎëÌÚÀ¿Ìé¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¡¢À¤³¦°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤È