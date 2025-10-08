タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の誕生55周年を記念した初のファン感謝祭「TOMICA OWNERS MEETING（トミカ オーナーズ ミーティング）」を、2025年12月5日（金）〜7日（日）の3日間、東京都千代田区の「AKIBA_SQUARE」にて開催すると発表した。入場は無料・日時指定制で、チケットは10月15日12時より公式サイト「LivePocket」で先着順に受け付ける。■巨大トミカウォールに「エヴァンゲリオンレーシング」コラボ