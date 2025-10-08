タレントのまつきりな（28）が8日までに自身のインスタグラムを更新。臨月に入ったことを報告した。7月3日にお笑いコンビ「コットン」のきょん（37）との結婚、第1子を妊娠を発表していたまつき。「臨月になりましたマタニティフォトを当初撮るつもりがなかったけれど初めての妊娠という人生の節目にこうして撮影する機会をプレゼントしていただけて思い出に残しておいてよかった…！とデータをいただけて思いました」