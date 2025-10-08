東京・江東区でマンションの一室で火事があり、現在も消火活動が続いています。【映像】多数消防隊員が消火活動警視庁などによりますと、正午前、江東区亀戸のマンションで「火が出ている」と管理人から119番通報がありました。ポンプ車など25台が出動し、火は約1時間後にほぼ消し止められましたが、マンション1階の1室の15平方メートル程が焼けました。この火事によるけが人や逃げ遅れは確認されていません。現場は、都営新