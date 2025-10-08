ガソリンスタンドでの給油作業＝東京都内経済産業省が8日発表した6日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より20銭高い175円40銭だった。値上がりは2週ぶり。政府は1リットル当たり定額10円の補助金を支給し、店頭価格を抑えている。原油相場の変動は小さく、店頭の値動きも限られた。都道府県別では上昇が32都道府県、横ばいが3県、下落が12県だった。最安値は愛知県の170円ちょうど、最高