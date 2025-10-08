ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(毎週月曜20:00〜)第2話が、6日に配信された。※以下、第2話ネタバレあり。○異母弟・龍也が現れ…母・桂子(奥貫薫)を亡くした飛鳥(のん)は、不動産屋から立ち退きを迫られ、仕事でもリストラ同然の扱いを受けるなど窮地に立たされる。そんな中、職場で財布の窃盗事件が発生。飛鳥は容疑者として警察に拘束されてしまう。窮地に立たされた飛鳥のため警察署に現れたのは異母弟・