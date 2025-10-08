１１月１５、１６日には東京ドームで行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーに選出された中村悠平捕手が意気込みを語った。中村悠は７４試合で打率２割３分、１本塁打、１１打点と不本意な成績に終わったが、２３年の第５回ＷＢＣではドジャース・大谷と“胴上げバッテリー”を組んだ。２大会連続の選出に向けて宿敵との強化試合に臨むベテランは「このたび侍ジャパンに選出していただき、大