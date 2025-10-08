「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１１月１５、１６日、東京Ｄ）に出場する侍ジャパンのメンバーが８日に発表され、ヤクルトの村上宗隆内野手は選出されなかった。２３年ＷＢＣでは準決勝・メキシコ戦の１点を追う９回裏無死一、二塁でサヨナラの２点適時二塁打を放つなど主軸として活躍した。