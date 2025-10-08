◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―韓国ハンファ（８日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人・田中将大投手がフェニックス・リーグで先発し、４回無四球０封、５奪三振で調整登板を終えた。韓国ハンファ打線を被安打２に封じ「対戦相手どうこうよりもデータもないわけですから、いいテンポで、打者の反応を見ながらストライク先行で投げていくことができたらなと思っていた。その辺は（小林）誠司もうまくリードしてくれましたし、いいテン