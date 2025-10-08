モデルで女優の堀田茜が８日、都内で行われたジュエリーブランド「ＴＡＳＡＫＩ」のイベントに登場した。同ブランドのジュエリーと最新のフレグランス「ＢＡＬＡＮＣＥ」を身にまとい登場した堀田。「すごくさわやかなんですけど、どんどん深みが出てきて、森を感じるようなリラックスできる香り。洗練された香りだなと感じました」と魅力を語った。普段からフレグランスを使用していると明かし「両親も香水を付けるタイプだ